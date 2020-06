Giulianova, rimborso parziale della tariffa del servizio pre e post scuola

Potranno chiedere il rimborso del 38% tutti coloro che hanno pagato la tariffa intera, presentando domanda entro il prossimo 30 giugno

GIULIANOVA (TE) – La Giunta Comunale di Giulianova ha disposto, con delibera, il rimborso del 38% della tariffa del servizio di Pre e Post Scuola per l’anno scolastico 2019/2020, a seguito dell’interruzione delle attività didattiche per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Possono accedere al rimborso tutti coloro che hanno già provveduto al pagamento per intero della tariffa, compilando l’apposito modulo in distribuzione all’Ufficio Servizi Educativi, sito in via Bindi n.4, nei giorni di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30), e pubblicato sul portale web del Comune di Giulianova. Al modulo di domanda dovranno essere allegate copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento e copia di un documento d’identità.

L’istanza, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020, e consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviata all’indirizzo di posta elettronica d.formentini@comune.giulianova.te.it.