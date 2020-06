Smeraldo Arena, cinema all’aperto per l’estate a Teramo

TERAMO – “Smeraldo Arena” è un’originale versione estiva del cinema che si svolgerà nell’area verde adiacente alla multisala che da più di 40 anni è un punto di riferimento per i cittadini di Teramo e provincia. Dal 18 Giugno riprenderà l’attività cinematografica interrotta sotto il periodo di lockdown, per cause di forza maggiore.

Qualcosa di nuovo e inusuale per gli amanti delle pellicole che permetterà di godere dei migliori film sotto le stelle con il nostro partner, in famiglia o con gli amici.

L’offerta dello “Smeraldo Arena” mira dunque a diventare una location di svago alternativa e romantica per Teramo e dintorni e durerà fino alla fine di agosto.

Nel corso dei prossimi giorni sarà annunciata anche la programmazione delle pellicole proiettate durante il periodo estivo. La Smeraldo srl ringrazia l’Amministrazione Comunale di Teramo, nella persona dell’assessore agli eventi Antonio Filipponi, per la collaborazione e la condivisione del progetto.