Premio Internazionale Flaiano – Siae, i vincitori della 1° edizione

PESCARA – Il premio Internazionale Flaiano – Siae indetto per la prima volta in questa 46esima edizione, prevede il conferimento del petaso d’oro e una borsa di studio del valore di € 2.000 per la realizzazione di un’opera riguardante il Flaiano da realizzare entro l’anno che verrà proiettata nella prossima edizione.

I vincitori:

1° PREMIO FLAIANO – SIAE a Caterina Salvadori

Laureata a Bologna in Cinema, televisione e produzione multimediale. La sua formazione è avvenuta in Italia e in buona parte negli Stati Uniti d’America, nel 2013 frequenta il corso di laurea in Film and television presso la University of California Los Angeles – UCLA School of Theatre, Film and Television. Tra i suoi lavori: Disney Studios a Los Angeles sui set di “Good luck Charlie” e “Dog with a blog” “Mighty Med” e “Liv and Maddie” a fianco del direttore della fotografia John Simmons, ASC. Nel 2013/14 presso Warner Brothers, Los Angeles Sul set di “The Mentalist” a fianco del direttore della fotografia e regista Geary McLeod, ASC. Ho collaborato come assistente dello sceneggiatore Fabio Bonifacci su moltissimi film. Quest’anno ha scritto la sceneggiatura di un film per Netflix con Enrico Vanzina, e al momento sta scrivendo un film commedia per RAI, un film noir, e sviluppando un concept di serie.

2° PREMIO FLAIANO – SIAE a Flaminia Gressi

Classe 1989, di Roma, diplomata alla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per il corso di Sceneggiatura, autrice Rai e sceneggiatrice di cortometraggi selezionati al Festival di Cannes e Venezia, vincitrice del Premio Franco Solanis per miglior soggetto e sceneggiatura per il film “Dove sono le lucciole”.

3° PREMIO FLAIANO – SIAE a Edoardo Bramucci – Alessandra Pieroni – Riccardo Frontori – Marta Cirelli

Alessandra Pieroni.Di Roma, classe 1988, laureata in Filosofia. Si diploma all’accademia Roma Film Academy con indirizzo in Sceneggiatura e inizia a fare le prime esperienze nel settore dell’audiovisivo, lavorando nell’amministrazione di una casa di produzione cinematografica. Insieme ai colleghi con cui trova maggiore affinità artistica, realizza numerosi cortometraggi, alcuni dei quali riscuotono il successo di diversi Festival.

Autrice di numerosi cortometraggi tra i quali c’è la sceneggiatura di Come un Loto, selezionata dal Thailand International Film Destination che investe i fondi per la sua produzione in Thailandia. Insieme al suo collega regista Marco Mingolla, Alessandra parte per la provincia Thailandese di Ubon Ratchatani, realizzando il docu-cortometraggio Lotus.Lotus vincerà l’Award For Outstanding Presentation of Thailand South Eastern e molti altri premi in Italia. Per il regista Edoardo Bramucci, invece, Alessandra scrive il cortometraggio Nooh. Attualmente, Alessandra lavora come copy e ghost writer per l’agenzia MadMan Studio. Fondatrice insieme al collega Mingolla fonda del collettivo Cattive Produzioni prossimo adiventare una casa di produzione grazie ai fondi del PIN della Regione Puglia.

Edoardo Bramucci. Nasce a Roma nel 1997. Dal 2015 ad oggi cresce nella direzione di troupe nel ruolo di regista, ottenendo degli ottimi risultati. Dal 2016, intraprende il ruolo di aiuto regista in numerosi cortometraggi. Partecipa ad alcuni giorni di riprese di In guerra per amore di Pierfrancesco “PIF” Diliberto, assimilando le fondamenta della vita sul set, concetti rivisitati successivamente alla Roma Film Academy. Nel 2017, entra come assistente alla regia nella troupe di Finché giudice non ci separi di Toni Fornari e Andrea Maia, oltre a co-dirigere diversi spot per Relais Le Jardin, una delle maggiori agenzie di catering sul territorio romano. Nel giugno 2018, gira il suo cortometraggio d’esordio, NOOH, con il quale partecipa a numerosi festival italiani e internazionali. Nel 2019, gira il film La Scelta Giusta come assistente produzione per la Ipnotica Produzioni e scrive alcune sceneggiature di lungometraggi con Augusto Zucchi.

Riccardo Frontori.Nasce a Roma nel 1988. Studia per diventare tecnico grafico pubblicitario e si diploma nel 2007. Collabora con il format di rassegna di danza We Can Dance di Michele Colavita come organizzatore e direttore di palco, ruolo che tutt’ora ricopre. Si specializza in produzione cinematografica alla Roma Film Academy. Ricopre il ruolo di assistente casting di Chiara Agnello per Rocco Schiavone 2 e dopo altre esperienze di casting, partecipa come PA per American Night, film prodotto dalla Pegasus, e come assistente produzione per Blood and Treasure per la Degree s.r.l.

Marta Cirelli.Nasce a Roma nel 1997. Durante la sua infanzia si appassiona all’arte, nello specifico alla scultura. Studia al Liceo Artistico Enzo Rossi dove incrementa le conoscenze e la tecnica per sua passione. Partecipa a diversi cortometraggi proprio con le sue sculture arricchendo le scenografie. Nel 2018, collabora al cortometraggio Nooh di Edoardo Bramucci.