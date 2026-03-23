Poste Italiane rilancia l’educazione finanziaria in Abruzzo: due webinar il 24 e 26 marzo

REGIONE - Poste Italiane rinnova anche in Abruzzo il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Martedì 24 e giovedì 26 marzo sono in programma due webinar, dal titolo “Il passaggio generazionale” e “Il corso della vita”.

I relatori, in un doppio appuntamento, alle 10:00 e alle 16:00, offriranno consigli pratici su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati” e forniranno utili suggerimenti per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita.

Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar delle ore 16.00 saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali aperti a tutti, come ad esempio, le “Guide ai momenti della vita” che orientano e incentivano a riflettere per prevenire e gestire situazioni possibili e probabili quali, ad esempio, lo studio dei figli, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, la vita in pensione.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.