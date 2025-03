Poste Italiane, anche in Abruzzo iniziative per la Festa del Papà

PESCARA– Poste Italiane celebra la Festa del Papà con iniziative per sostenere la genitorialità in Abruzzo, dove negli ultimi due anni 24 neo-papà hanno beneficiato dell’assistenza prevista dalle politiche familiari. Nicola Petaccia, responsabile provinciale Risorse Umane della Filiale di Pescara e papà di quattro figli, parla delle iniziative dell’azienda. Poste offre supporto fin dal concepimento, come il “Fiocco Giallo” con prodotti per l’infanzia di alta qualità disponibile già dall’ottavo mese di gravidanza.

Petaccia, con una laurea in Giurisprudenza e una passione per il diritto del lavoro, descrive il suo ruolo e l’importante contributo delle colleghe nel gestire tutto ciò che riguarda la vita professionale dei dipendenti, dalla formazione a cambi organizzativi. Poste ha ricevuto per sei anni consecutivi la certificazione “Top Employers” per le sue politiche di gestione delle risorse umane, insieme a programmi mirati per aiutare i genitori, come “Lifeed”, che valorizza le competenze acquisite nell’esperienza genitoriale.

L’azienda offre anche un’interfaccia della intranet dedicata ai neo-genitori per accedere a misure di sostegno, come il congedo parentale, con Poste che integra l’indennità fino all’80% della retribuzione per ulteriori due mesi. Nicola, originario di Montesilvano e sposato dal 2016, condivide come concilia il lavoro e la famiglia, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e del supporto di babysitter, nonni e zii per gestire le attività quotidiane.

Nonostante il tasso di natalità in Italia sia in calo, Nicola e Debora hanno scelto di avere quattro figli, che suscita sorpresa tra i coetanei. Per loro, avere figli è un atto d’amore e responsabilità, nonostante le sfide legate all’incertezza economica e alla mancanza di servizi di supporto. La coppia è parte di un’associazione nazionale per famiglie numerose, che offre iniziative e supporto, facilitato anche da un’app dedicata agli associati.

Per Nicola e Debora, avere una famiglia numerosa significa vivere nella gioia e nella confusione, dove i rumori e i disordini dei bambini rendono la casa viva. Nonostante la stanchezza, gli abbracci e i momenti di affetto ripagano tutto. Per la Festa del Papà 2025, Poste Italiane ha creato una cartolina filatelica disponibile nei 14 uffici postali dell’Abruzzo con sportello filatelico.