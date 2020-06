Popoli, torna l’ambulatorio di otorino: il commento della Combattelli

POPOLI – “Per anni ho messo in risalto le frequenti amputazioni che mortificavano il distretto ospedaliero di Popoli, con la conseguente riduzione degli orari di ambulatori specialistici e soppressione di alcuni servizi, la notizia che l’ambulatorio di otorino tornerà ad operare è un punto a favore per le aree interne e per tutta l’utenza interessata. L’ambulatorio partirà il prossimo 3 luglio e verrà diretto dal dottor Berni Canani, responsabile dell’unità operativa di Penne.

Questo ottimo risultato si deve all’impegno del dottor Basti, capo dipartimento chirurgico ASL di Pescara, e del dottor Salerni, direttore sanitario dell’Ospedale di Popoli. Auspico che sarà possibile attraverso un coordinamento razionale e in armonia con questo gradito successo la riapertura di ulteriori attività specialistiche che prima albergavano il distretto popolese. Per questo ribadisco quanto dichiarai in precedenza rispetto alla situazione degli ambulatori: le branche specialistiche presenti in passato erano oculistica (21 ore settimanali ripartite in 4 giorni), la dermatologia (3 ore settimanali ripartite in due giorni) e l’odontoiatria protesica e conservativa (20 ore settimanali ripartite in tre giorni).

Ad onor del vero occorre chiarire che l’ambulatorio specialistico verrà aperto nell’Ospedale di Popoli, e non nel distretto, ma questo comunque non cambia il risultato poiché permetterà ai nostri cittadini di poter contare su uno specialista senza dover subire i costi che molte volte ha la sanità privata, e come ben sappiamo non tutti possono permettersi determinate visite, sicché si finisce spesso per rimandare e de facto penalizzare la fascia più fragile della società”. Lo riferisce in una nota Vanessa Combattelli, consigliere comunale Popoli (PE)