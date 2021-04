Pollutri, consumano pranzo all’aperto: 10 vastesi multati

I Carabinieri li hanno sorpresi nel corso di una perlustrazione senza la mascherina ed assembrati: per ognuno multa da 400 euro

POLLUTRI – É costato caro a dieci vastesi un pranzo all’aperto consumato in un giardino privato a Pollutri, scovati dai Carabinieri della stazione di Casalbordino nel corso di una perlustrazione a Pollutri senza la mascherina ed assembrati.

Alla vista dei militari uno dei presenti ha provato anche a nascondersi ma è stato invitato a tornare tra gli altri. Sono stati tutti sanzionati con una multa di 400 euro per l’inottemperanza in particolare del divieto di spostamento tra Comuni diversi in area arancione.