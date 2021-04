Inizio settimana con tempo prevalentemente variabile. Minime e massime nelle quattro province dal 12 al 14 aprile 2021

REGIONE – Dopo la fase fredda che ha contraddistinto il periodo pasquale, in arrivo un’altra all’inizio della prossima settimana. La dinamica inizierà, tra lunedì e martedì, con la discesa dall’Europa centro-occidentale di un nucleo depressionario di matrice nord-atlantica verso lo stivale. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 12, 13 e 14 aprile 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 12 aprile

Giornata tra nubi e schiarite con locali piogge. Temperature in ulteriore aumento, punte fino a 18/20°C nell’entroterra. Venti moderati di Garbino, Scirocco al largo del mare che sarà mosso o molto mosso.

Martedì 13 aprile



La perturbazione dei giorni scorsi al Nord Italia si porta verso i Balcani richiamando correnti più fredde di natura artica. Sensibile calo delle temperature e della quota neve, che scenderà entro sera anche sotto i 1000m. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali, con Bora lungo le coste e moto ondoso in sensibile aumento.

Mercoledì 14 aprile

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1050 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (12, 13 e 14 aprile)

PESCARA

LUN – min 11° max 17°

MAR – min 8° max 15°

MER – min 8° max 11°

CHIETI

LUN – min 6° max 18°

MAR – min 5° max 16°

MER – min 1° max 7°

TERAMO

LUN – min 3° max 17°

MAR – min 5° max 13°

MER – min 4° max 10°

L’AQUILA

LUN – min 7° max 13°

MAR – min 4° max 9°

MER – min 1° max 7°

