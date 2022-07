Partito il “Sarà lo stesso Tour 2022” dei Dirasc’k

La prima tourneè della band ha preso ufficialmente il via il 15 luglio: sarà spalla di artisti professionisti ma si esibirà anche da sola

ORTONA – Il 15 luglio è partita ufficialmente la prima tournée a livello nazionale per la band ortonese dei Dirasc’k... “Sarà lo stesso Tour 2022″.

A “giochi fatti”, cioè a date e tour già chiusi per l’estate 2022, l’agenzia Anthill Booking di Verona inserisce la band nel proprio entourage, impegnandosi al massimo per fissare le prime date che li vede in parte impegnati nel tour in formazione e timing ridotto (Alberto Arpa voce, Silvio Marrone chitarra e Riccardo Grumelli chitarra) nelle aperture come gruppo spalla ai concerti di artisti professionisti di fama nazionale, e in parte impegnati nel tour con la formazione al completo (Alberto Arpa voce, Silvio Marrone chitarra, Riccardo Grumelli basso e Alessio Palizzi batteria) dove presentano 1:45 di concerto con i propri brani inediti. Scaletta che contiene i 5 singoli prossimi al debutto nella discografia italiana. Il primo singolo “Non fare rumore” è in uscita a settembre 2022.

Nel calendario è presente anche la data dal 5 al 10 settembre da fissare dopo il sorteggio che vede la band di nuovo in finale nazionale all’Ariston di Sanremo per la 35ª edizione di Sanremo Rock 2022.