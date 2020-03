Piano neve a Teramo, predisposti tutti i servizi: ecco quali

Gli interventi previsti riguardano la pulizia della viabilità principale e delle strade di attraversamento della città, gli accessi ai quartieri alti, i collegamenti con l’ospedale e con le stazioni di Polizia e dei Vigili del Fuoco

TERAMO – Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale un avviso di condizioni meteorologiche che include l’Abruzzo tra le regioni che saranno interessate dalle prime ore di domani, Martedì 24 Marzo e per le successive 24-36 ore, a precipitazioni sparse a prevalente carattere nevoso, con quota neve al di sopra dei 100/300 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Oltre ciò, si prevede il persistere di venti forti.

Proprio in ragione di ciò, sin dalla giornata di ieri il Comune di Teramo ha predisposto tutti i servizi previsti nel Piano-neve. In caso di lievi nevicate, sino ad alcuni centimetri di altezza del manto nevoso, gli interventi previsti riguardano la pulizia della viabilità principale e delle strade di attraversamento della città, gli accessi ai quartieri alti, i collegamenti con l’ospedale e con le stazioni di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Detti interventi saranno svolti direttamente dall’Amministrazione comunale con mezzi adeguati e personale dipendente.

Analoghi interventi per il ripristino della viabilità potranno operarsi nelle zone collinari alle quote più elevate del territorio comunale al fine di garantire i collegamenti con nuclei abitati isolati e la viabilità maggiore provinciale e/o statale. Quest’ultimi vengono affidati a ditte locali opportunamente attrezzate, stante la notevole distanza che talvolta separa le località interessate dal deposito mezzi comunali ubicato in città.

In tutti i casi è prevista la fornitura, agli operatori, di dispositivi di protezione individuale (mascherine).