Coronavirus, operativo il Piano Neve in Provincia di Teramo

TERAMO – Predisposte le operazioni per rendere pienamente operativo il Piano Neve anche in queste circostanze di emergenza. Lo comunicano i consiglieri provinciali delegati alla viabilità, Lanfranco Cardinale e Gennarino Di Lorenzo specificando che gli uffici hanno provveduto a allertare le imprese già contrattualizzate (con le modalità e le indicazioni contenute nel Piano neve pluriennale) e che hanno acquisito le necessarie autorizzazioni per far transitare i mezzi anche nei Comuni “zona rossa”.

Piena collaborazione con i Comuni e, naturalmente, assoluta attenzione per le vie di comunicazione sedi di presidi sanitari e protezione civile.