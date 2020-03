Atri, Ferretti: “Pronto il piano anti-neve”

A fronte delle precipitazioni nevose previste per la prossima settimana, nel piano predisposto dal Sindaco mezzi spalaneve e spargisale

ATRI (TE) – Alla luce dell‘allerta meteo prevista sul territorio la prossima settimana, inerente precipitazioni nevose e basse temperature, il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, ha indetto questa mattina, domenica 22 marzo, una riunione telefonica con i responsabili degli uffici preposti per mettere a punto gli interventi utili a fronteggiare l’eventuale emergenza maltempo. Il ‘Piano neve’ predisposto dal Comune di Atri prevede l’utilizzo di mezzi comunali, ma anche l’impiego di mezzi spalaneve e spargisale di alcune ditte locali che, in caso di necessità, contribuiranno, per quanto possibile, a limitare con tempestività gli eventuali disagi derivanti da neve e gelo. La priorità sarà quella di garantire la viabilità sulle principali arterie di comunicazione, nonché l’accesso all’Ospedale San Liberatore, quindi, a seguire, l’attenzione sarà rivolta a strade dei quartieri e alla viabilità minore.

Sono state avvisate sia l’Anas che la Provincia di Teramo affinché garantiscano la pulizia e la percorribilità delle strade di loro proprietà provenienti da: Val Fino, Cellino Atanasio, Pineto, Silvi, Notaresco e Casoli di Atri. Si consigliamo ancor più di evitare spostamenti in questo periodo già complesso legato all’emergenza da Covid-19.

I numeri del COC, aperto dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni, sono: 08587971279 – 0858791213