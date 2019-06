Pescara, #StopSingleUsePlastic: firmato l’accordo

PESCARA – Questa mattina, come anticipato durante la conferenza stampa di presentazione dell’Operazione Mare Sicuro 2019, presso la Sala Riunioni della Direzione Marittima di Pescara è stata lanciata ufficialmente la campagna di sensibilizzazione denominata #StopSingleUsePlastic negli stabilimenti balneari del litorale pescarese che sotto l’egida della Guardia Costiera e dell’Associazione ambientalista Marevivo coinvolge la Regione Abruzzo, il Comune di Montesilvano, le associazioni di categoria dei balneatori (SIB, FIBA, FAB-CNA Balneatori) e la Società di Salvamento Nazionale – Sez. Pescara. Il progetto, voluto dalla Guardia Costiera di Pescara e da Marevivo, nell’ambito della campagna nazionale #PlastiFreeGC, nasce con l’intento di mettere intorno allo stesso tavolo Enti pubblici, ambientalisti, i rappresentanti dei balneatori e degli assistenti bagnanti per realizzare efficaci forme di collaborazione finalizzate a contrastare l’utilizzo della plastica negli stabilimenti balneari del litorale pescarese.

È stato presentato il primo progetto relativo al Protocollo, ovvero un manifesto contenete 4 semplici regole per il corretto utilizzo della plastica in spiaggia ed il mare che verranno affissi negli stabilimenti balneari per informare ed educare gli utenti del mare.

Il Protocollo d’Intesa, in cui le parti si impegnano ad un reciproco rapporto di collaborazione in materia di sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell’ambiente, è stato firmato dal Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Donato De Carolis, dal Segretario Generale di Marevivo Maria Pia Rapini, dall’Assessore Urbanistica, Demanio Marittimo, Energia e Rifiuti Nicola Campitelli per la Regione Abruzzo, dall’Assessore del Comune di Montesilvano Anthony Aliano, per la SIB – Confcommercio Pescara da Riccardo Padovano, per la F.I.B.A. – Confesercenti Pescara dal Dott. Mario Troisi, per la F.A.B. CNA BALNEARI – Pescara da Carlo Costantini, per la Società Nazionale Salvamento – Sez. Pescara da Cristian Di Santo.

“Questa iniziativa pone ancora una volta l’attenzione sul tema del Plastic Free – ha detto il Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Donato De Carolis aprendo la conferenza stampa – ed oggi a raccogliere il grido d’allarme che ci arriva dalla nuove generazione sono proprio gli imprenditori che fanno della risorsa mare il loro lavoro e le istituzioni locali che, seduti attorno allo stesso tavolo, s’impegnano formalmente e pubblicamente a ridurre e/o eliminare l’usa e getta in plastica (con particolare attenzione alle cannucce che costituiscono il rifiuto maggiormente presente nella beach litter) e, ove non sia possibile, sostituire con usa e getta in materiali compostabili/biodegradabili, nonché ad adottare tutte le iniziative possibili per rendere evidente negli spazi degli stabilimenti balneari la problematica delle plastiche al fine di incentivare comportamenti virtuosi (manifesti su iniziative e attività di ricerca, mostre tematiche, ecc.)”.

Il segretario generale Maria Rapini precisa “Marevivo supporterà ogni iniziativa volta a ridurre questo grave fenomeno di inquinamento ambientale e vigilerà direttamente affinchè questo Protocollo venga rispettato”.