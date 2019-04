Pescara, rilascio di certificati online: arriva il sì dalla Giunta

L’assessore Di Carlo: “Anche Pescara rilascerà certificati anagrafici dal portale. Per l’Ente è il raggiungimento di un obiettivo ambizioso”

PESCARA – Sì della Giunta all’attivazione del portale web dei servizi demografici on line per il rilascio delle certificazioni d’anagrafe e di stato civile. Si tratta di un obiettivo ambizioso dell’Amministrazione che si realizza sul fronte del servizio di certificazione anagrafica e di stato civile online, che tende al più ampio progetto di dematerializzazione, prevista anche dalla normativa statale del C.A.D. e che rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione Comunale proprio per rendere più efficienti e innovativi i servizi rivolti alla cittadinanza.

L’assessore ai Servizi Anagrafici, Simona Di Carlo riferisce nella nota: “Per arrivare alla rete il Comune ha utilizzato i moduli gestionali forniti dalla Società Maggioli S.p.A. cosa che renderà possibile il rilascio i certificati per il cittadino che ne farà richiesta. Si tratta di una possibilità in più per l’utenza e anche di un passo avanti considerevole per l’Ente, che grazie alla volontà dell’Assessorato ai servizi demografici di cui sono assessore, potrà mettersi ora al pari di altre realtà cittadine in grado di fornire il servizio anagrafico sia nella modalità classica, ossia attraverso richiesta presso gli sportelli comunali e sia telematica, con l’utente che potrà chiedere per sé e per il suo nucleo familiare tutte le certificazioni anagrafiche disponibili. I diritti vigenti dovranno essere apposti dal cittadino utente del servizio, una volta scaricato il certificato. Il progetto si concretizzerà a giorni e sarà facilmente individuabile sul portale istituzionale attraverso un’apposita sezione del sito del Comune”.