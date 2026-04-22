Pescara è la provincia più smart d’Abruzzo grazie alla nuova App “P”

PESCARA – La provincia di Pescara è la più “smart” d’Abruzzo con l’app “P” di Poste Italiane. Sono già circa 114mila, infatti, gli utenti che utilizzano la nuova applicazione che rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo

In media, dunque, ad usare la nuova app sono il 36,4% dei residenti nei comuni della provincia pescarese, che è la prima in Abruzzo nel rapporto tra popolazione e utilizzatori. In tutta Italia, 16 milioni di persone usano l’app “P”, per oltre 4 milioni di gli utenti attivi giornalieri.

Tra i comuni, il record è a Scafa, che con il 64,6% della popolazione che utilizza la nuova app di Poste Italiane è il secondo in Abruzzo (a pochissima distanza dal comune di Navelli, primo con il 64,7%. Seguono, a livello provinciale, Catignano (56,9%), Montebello di Bertona (53,9%), Villa Celiera (48,8%) e Torre de’ Passeri (48,3%).

I servizi della nuova App “P”. Grazie all’app “P” è possibile prenotare il turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, amministrare il conto BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Con lo stesso applicativo è possibile, inoltre, gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche, sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. Basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte ai Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto.

Poste Italiane punta a consolidare il ruolo dell’app “P” come principale strumento commerciale basato sulla personalizzazione dell’esperienza cliente. L’obiettivo è incrementare le vendite digitali e sviluppare un ingaggio sempre più qualificato con la rete degli uffici postali della provincia di Pescara, rafforzando l’integrazione tra canali digitali e presenza territoriale, nel pieno rispetto dei valori e della missione del Gruppo.

La forza dei numeri e l’uso intuitivo dell’app “P” confermano l’efficacia della strategia digitale del Gruppo che fa della sua piattaforma omnicanale di relazione e connessione il gate per dialogare con i cittadini. L’applicazione alimentata dall’intelligenza artificiale, infatti, consente di accedere in modo semplice e integrato a prodotti e servizi, offrendo un’esperienza digitale sempre più evoluta e personalizzata.