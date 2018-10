Pescara, porto abusivo di armi: arrestato un 50enne

PESCARA – Nella giornata di ieri 13 ottobre 2018, la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pescara – Ufficio esecuzioni penali – nei confronti di: S. D. classe ‘68.

Il medesimo deve espiare la pena di 1 anno e sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole e condannato per porto abusivo di armi commesso in data 05.09.2012 in Pescara.