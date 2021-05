Pescara, una passeggiata per contestare e violare il coprifuoco: multati

PESCARA – Si sono presentati poco prima delle ore 22, ieri sera, per una “passeggiata” sul Ponte del Mare per contestare il coprifuoco e violarlo. Ad attenderli c’erano gli agenti della Polizia di Stato insieme alle altre forze dell’ordine impegnate nei servizi di controllo per il rispetto delle norme anti covid in città.

Erano una quindicina, quasi tutti appartenenti all’associazione “Liberiamo l’Italia” che contesta le misure di contenimento alla pandemia e le restrizioni delle libertà personali compreso il coprifuoco. Gli esponenti di tale movimento rivendicano, il rispetto della libertà di scelta terapeutica, rifiutano il passaporto sanitario, chiedono la riapertura totale degli esercizi commerciali e dei locali pubblici.

14 aderenti che si sono riuniti in piazza Mediterraneo, sono stati sanzionati in via amministrativa per la violazione degli art. 4 del DPCM del 2 marzo 2021. La DIGOS sta approfondendo la posizione dei promotori della “passeggiata” non preavvisata, per capire se possano emergere responsabilità a livello penale nei loro confronti.

L’iniziativa estemporanea di ieri sera è stata lanciata nel corso della manifestazione che si è svolta venerdì pomeriggio in piazza della Rinascita a Pescara, organizzata sempre dagli esponenti del movimento Liberiamo l’Italia, a cui hanno partecipato in duecento. Anche in quella occasione le forze di polizia hanno identificato e sanzionato 19 persone che si trovavano in piazza senza indossare i dispositivi di protezione individuale.