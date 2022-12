Pescara Pallanuoto – Ischia Marine Club 10-9: il racconto del match

PESCARA – Passo falso del Pescara Pallanuoto, sconfitto a domicilio 10-9 da Ischia nella 5^ giornata del campionato di A2, nello scontro salvezza del Palapallanuoto. Una partita dove non è mancato l’impegno, ma ancora una volta i biancazzurri hanno sbagliano molto, davanti e dietro. Ischia ha condotto quasi sempre le danze, anche se nell’ultimo parziale il Delfino, avanti di una rete, ha avuto più di una palla per chiudere la gara, sprecandola, prima di subire rimonta e sorpasso. Con questa sconfitta gli isolani agganciano il Pescara in classifica a quota 3 punti, insieme a Civitavecchia e Palermo. E sabato i biancazzurri fanno visita proprio al Palermo.

Ospiti avanti con Mattiello e Saviano, risponde Di Fulvio, poi ancora Mattiello, Holden, Mancini e Simonetti. Droghini allunga al rientro in acqua, ma la doppietta di Di Fulvio manda le squadre al riposo in parità. Holden porta avanti il Delfino, ma Napolitano e Barberisi capovolgono il parziale, prima del gol di Mancini. Nell’ultimo tempo segna Magnante, poi Ercolani e Mancini illudono i biancazzurri, prima delle reti decisive di Barberisi e Saviano.

“Siamo stati molli, abbiamo preso delle decisioni sbagliate, in qualche episodio ci ha detto male, ma non è sufficiente per giustificare una sconfitta in una partita che dovevamo vincere”, spiega mister Franco Di Fulvio a fine gara. “Abbiamo avuto due volte la palla del +2 nell’ultimo tempo e l’abbiamo sprecata. È un passo falso pesante, però adesso voglio vedere chi ha carattere e si prende la squadra sulle spalle”.

PARZIALI: 3-4, 2-1, 2-2, 2-3

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (3), Cipriani, Di Fulvio (3), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden (2), Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani (1), Prosperi. All. Di Fulvio

ISCHIA MARINE CLUB: Lindstrom, De Florio La Rocca, Mattiello (2), Coda, Napolitano (1), Serino, Simonetti (1), Barberisi (2), Saviano (2), Droghini (1), Centanni, Vitullo, Magnante (1). All. Calvino