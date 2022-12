“Ritratto solidale”, mostra a L’Aquila per aiutare i cittadini ucraini

L’AQUILA – L’associazione “24 febbraio” nasce a L’Aquila, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina per sostenere i cittadini ucraini in Italia e quelli rimasti in patria. Domenica 4 dicembre è stata organizzata una mostra fotografica “Ritratto solidale” con il fotografo Alessio Alesse presso il locale “Morrison wine e cocktail”in via Dei Sali 9 a L’Aquila (dalle 11,00 alle 18,00). Tutti coloro che vorranno, con un piccolo sostegno all’associazione, avranno un ritratto da parte dell’artista Alessio Alesse (l’intero ricavato andrà a favore del progetto Generatori per l’Ucraina).

L’evento nasce per sostenere l’iniziativa promossa dall’associazione “24 Febbraio” per l’acquisto di generatori da inviare in Ucraina. Negli ultimi mesi l’offensiva russa punta a bombardare e distruggere ogni punto di stoccaggio e di produzione dell’energia presenti in Ucraina. Il governo ha disposto un provvedimento per la riduzione del consumo dell’energia. La popolazione vive di fasce orarie, nelle poche ore in cui si ha la possibilità di usufruire dell’energia elettrica la popolazione svolgere le attività più semplici come scaldarsi, cucinare, lavarsi o mettere in carica il telefono per poter telefonare ai propri cari. Il black out dell’energia può durare dalle 6 alle 12 ore ogni giorno.

Attualmente le temperature toccano anche un – 20°C ed è per questo motivo che è molto importante il progetto “Generatori per l’Ucraina” è di fondamentale importanza per aiutare la popolazione.

L’associazione con la sua presidente Natalia Ilnytska sin dalla sua nascita, lo scorso marzo, ha organizzato diverse raccolte in collaborazione con molte associazioni della città dell’Aquila, della Regione e con l’Amministrazione Comunale. In questi mesi sono stati raccolti viveri e medicinali partiti da L’Aquila con 4 Tir e con altri mezzi direttamente in collaborazione con il governo Ucraino. Inoltre l’associazione ha supportato i civili arrivati a L’Aquila e in provincia per le necessità di ordine pratico.