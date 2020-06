Pescara, onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” [FOTO]

PESCARA – Si rende noto che il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con d.P.R. in data 27 dicembre 2019, ha conferito undici onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana“ ai cittadini residenti nella provincia di Pescara, che si sono particolarmente distinti per elevati meriti civili, sociali e culturali, di seguito elencati:

UFFICIALE: Antonio COLAZZILLI, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, residente a Moscufo;

CAVALIERE: Roberto CAVICCHIA, Pensionato, residente a Cepagatti;

CAVALIERE: Arturo D’ADDONA, Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, residente a Città Sant’ Angelo;

CAVALIERE: Tiziana FILIPPINI, Dirigente Medico del Ministero della Salute, domiciliata a Pescara;

CAVALIERE: Graziano LEONE, Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, residente a Pescara;

CAVALIERE: Giuseppe PADULA, Pensionato, residente a Spoltore;

CAVALIERE: Alfonso PATRIARCA, Insegnante-Direttore Conservatorio di Musica di Pescara, residente a Montesilvano;

CAVALIERE: Claudio SPERANZA, Commissario della Polizia di Stato, residente a Rosciano;

CAVALIERE: Marco TOPPETTI, Maggiore del Corpo della Guardia di Finanza, residente a Montesilvano;

CAVALIERE: Francesco Paolo VALENTINI, Imprenditore agricolo, residente a Loreto Aprutino;

CAVALIERE: Angelo VALORI, Docente del Conservatorio Statale di Musica di Pescara, residente a Pescara.

Quest’anno la tradizionale cerimonia di consegna delle su menzionate distinzioni onorifiche, in considerazione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus Covid-19 e nel rispetto delle esigenze di distanziamento sociale e di altre misure di contenimento, non è avvenuta, come di consueto, il 2 giugno nell’ambito celebrativo del 74° anniversario di proclamazione della Repubblica Italiana. Il doveroso omaggio agli insigniti sarà ripartito in più periodi nel corso del corrente anno.

Nel Palazzo del Governo di Pescara, in forma ristretta, nel rispetto del divieto di assembramento e nella sobrietà che il nostro Governo si è premurato di raccomandare, il Viceprefetto Vicario in Sede Vacante, dott. Carlo Torlontano, di concerto con i Sindaci dei rispettivi Comuni di residenza ha consegnato, in questi giorni, i diplomi ai seguenti insigniti: Ufficiale Antonio Colazzilli; Cavaliere Roberto Cavicchia; Cavaliere Tiziana Filippini; Cavaliere Alfonso Patriarca; Cavaliere Claudio Speranza e Cavaliere Francesco Paolo Valentini.