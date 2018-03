Pescara, Jimmy Ghione in visita al Saral Food 2018

Le bellezze di Avanti un altro Francesca Brambilla e Laura Cremaschi illuminano i tanti fan nello stand della Mokambo

PESCARA – Grande entusiasmo per Jimmy Ghione di Striscia la Notizia che si é materializzato, oggi pomeriggio, nello stand Mokambo allestito nei padiglioni del Saral Food a Pescara. Appena si é diffusa la notizia una folla festosa si é radunata davanti lo spazio riservato al noto marchio di caffè abruzzese per un saluto, una foto, un selfie un abbraccio affettuoso.

L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci si é intrattenuto a lungo con i fan accorsi nel padiglione di Pescara fiere. Con lui due bellezze mozzafiato: Francesca Brambilla, che interpreta la “bona sorte” e Laura Cremaschi nei panni de “La bonas” del popolarissimo programma “Avanti un altro” su Canale5 condotto da Paolo Bonolis.

In verità la presenza delle due avvenenti soubrette ha attirato l’attenzione del pubblico maschile, indubbiamente, in maggioranza almeno in termini numerici. Domani , invece, sarà la volta, di Adriano Occulto, attore, influencer, ospite d’onore per la felicità dei tanti ragazzi che lo sueguono sui suoi profili social.