Pescara, false attestazioni a Pubblico Ufficiale: deferite due persone

PESCARA – La notte tra lunedì e martedì, la Squadra Volante nell’ambito degli ordinari servizi di controlli del territorio, nei pressi della locale stazione ferroviaria, ha proceduto al controllo di due giovani cittadini stranieri. I due ragazzi sono risultati sprovvisti dei documenti di identità e, pertanto, sono stati accompagnati in Questura per essere identificati atteso che hanno riferito verbalmente le generalità. Dagli accertamenti è emerso che entrambi i giovani avevano fornito dati anagrafici non corrispondenti al vero. Per questi motivi, gli stessi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

