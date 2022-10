Tangenziale Est, chiusura notturna tratta autostradale “Roma-Teramo”

TERAMO – Per lavori di manutenzione della “Tangenziale Est” da parte del Comune di Roma, dalle 23.00 del 28 ottobre alle 6.00 del 30 ottobre, solo in orario notturno, dalle 23.00 alle 6.00, sarà interdetto, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la “Tangenziale Est” e “Portonaccio” lungo l’Autostrada A24 “Roma – Teramo”.

Per il traffico in direzione della Tangenziale Est sarà istituita l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo per Portonaccio.

I veicoli in direzione del Grande Raccordo Anulare, A24 e A25 potranno accedere alla tratta autostradale attraverso lo svincolo di Portonaccio.

