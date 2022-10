XI congresso dell’UDU Teramo: ecco come è andata

TERAMO – Nella giornata di ieri, martedì 25 ottobre 2022, si è svolto presso l’Università degli Studi di Teramo l’undicesimo Congresso dell’Unione degli Universitari di Teramo, che ha visto rinnovare le cariche associative.

Si è trattato di un momento di fondamentale importanza per l’intera organizzazione, utile per fare un’analisi dei risultati raggiunti, e per disegnare e discutere gli obiettivi futuri che la nostra organizzazione si troverà ad affrontare.

L’elaborazione congressuale ci pone di fronte a nuove molteplici sfide, oltre a rinnovare le storiche battaglie su trasporto urbano, didattica e diritto allo studio.

L’assemblea è stata arricchita degli interventi del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Prof. Dino Mastrocola, del Segretario Generale della CGIL Teramo, Giovanni Timoteo, e dei Segretari delle altre categorie della CGIL, di esponenti di vari partiti ed associazioni, del coordinatore nazionale dell’UDU, Giovanni Sotgiu, e dei rappresentanti di numerose altre basi territoriali dell’UDU.

Al termine dei lavori congressuali l’assemblea congressuale, nel ringraziare l’esecutivo uscente e il coordinatore Jakub Medda per il lavoro svolto, ha eletto il nuovo esecutivo composto da Pierluigi Marini nel ruolo di coordinatore, da Walter Verrigni nel ruolo di responsabile organizzazione, e da Alycia Costantini, Veronica De Risio e Mehdi Bakyou come membri dell’esecutivo.