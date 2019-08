Pescara, evade dai domiciliari: arrestato pluripregiudicato

PESCARA – Nella notte appena decorsa, personale della Squadra Volante è intervenuto presso via Lago di Borgiano ove era stata segnalata al 113 una violenta lite all’interno di un condominio. Giunte tempestivamente sul posto le Volanti hanno potuto constatare che uno degli appartamenti dello stabile era stato completamente messo a soqquadro e pesantemente danneggiato (vetri in frantumi, porte divelte, mobili ribaltati).

Ricostruendo l’accaduto i poliziotti hanno accertato che uno dei residenti, il quale presentava lievi escoriazioni al volto, aveva avuto poco prima una lite con B.M.A., 29enne romeno, pluripregiudicato, anch’egli dimorante in quello stabile ed ivi recluso in regime di detenzione domiciliare, essendo stato condannato per associazione a delinquere, evasione e delitti contro il patrimonio. All’esito della lite, culminata con una colluttazione tra i 2 soggetti, il B.M.A. danneggiava gravemente l’appartamento ove era egli stesso ristretto in detenzione e si allontanava dal palazzo.

Diramate le ricerche, i poliziotti della Squadra Volante hanno rintracciato e bloccato, dopo circa un’ora, il B.M.A. proprio mentre stava rincasando, scongiurando una probabile ripresa e degenerazione della lite. Il predetto, pertanto, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per evasione ed associato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’ A.G..