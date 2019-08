Castiglione a Casauria, trovato senza vita il corpo scomparso due giorni fa

CASTIGLIONE A CASAURIA – É stato trovato in questo momento nel fiume Pescara il corpo senza vita della persona dispersa da due giorni in località Castiglione a Casauria. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno procedendo al recupero della salma. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, presenti sul luogo, forniranno supporto per il trasporto a piedi. Si sta vagliando l’ipotesi del recupero in elicottero.

