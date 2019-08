Buendia in festa, serata plastic free e concerto dei 99 Cosse

FRANCAVILLA AL MARE – Piazza Mediterraneo si prepara alla serata plastic free. In occasione del live dei 99 Cosse sabato 10 agosto, il ristorante e il bar di Buendia in festa promuoveranno l’uso di piatti, bicchieri e posate compostabili in sostituzione della solita plastica. Un’iniziativa che in termini economici pesa sul bilancio di una manifestazione nata come evento di autofinanziamento dell’associazione Buendia e che si regge sullo straordinario lavoro dei volontari.

«Come Centro di Educazione Ambientale riconosciuto dalla Regione Abruzzo diamo seguito alle nostre attività di sensibilizzazione tese all’affermazione delle buone pratiche ambientali», ha dichiarato il presidente dell’associazione Moreno Bernini che prosegue, «Nonostante i costi ci teniamo a dare un segnale. È la prima volta che accade a Francavilla, per questo ci auspichiamo da parte dell’amministrazione l’adozione di una nuova politica in questa direzione con un regolamento che vieti l’uso della plastica sulla scorta di quanto avvenuto in altri comuni, anche prevedendo l’introduzione di specifici incentivi per promuovere l’uso di stoviglie biodegradabili».

Buendia in festa prosegue fino all’11 agosto con la serata conclusiva nella quale si esibirà la poetessa dialettale Mara Seccia accompagnata dalla musica popolare de Li Scenciapaije.