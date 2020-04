“I Stay Home!!!”, il progetto docufilm di Baltimore Production con Netflix

PESCARA – “I Stay Home!!!” è il nuovo docufilm presentato dalla Baltimore Production in collaborazione con Netflix: una raccolta di testimonianze, tutte le immagini, le incertezze, le paure, i dolori, il buio, il vuoto, la solitudine, ma anche la rinascita dei cittadini del mondo, uniti in questo periodo difficile, tristemente noto come “quarantena” a causa del “Coronavirus”.

COME PARTECIPARE AL PROGETTO

Si legge nella nota: “Partecipare a questo progetto, si può lasciare la propria testimonianza del difficile periodo che ognuno di noi sta vivendo, all’interno del progetto. Basterà semplicemente filmare il proprio contributo, mediante un video girato in modo semplice, con il proprio smartphone, seguito però dalla espressa dichiarazione con la quale si autorizza la Baltimore Production, ad utilizzare la propria immagine e quanto sarà stato inviato. Successivamente, il video potrà essere inviato via mail alla Baltimore Production, utilizzando il diffuso servizio di trasferimento di files di grandi dimensioni WeTransfer, al seguente indirizzo: amministrazionebaltimore@gmail.com

Per ogni video ricevuto, la Baltimore Production invierà al mittente, una liberatoria che andrà compilata e restituita firmata. Il docufilm raccoglierà tutti i video che arriveranno, tutte le “testimonianze”, contenute nei filmati ricevuti dalla Baltimore Production, dando vita quindi, ad una sinergia di forze per questo difficile periodo, nel quale termini come “quarantena” e “lockdown” sono tristemente entrati nel gergo quotidiano”.

Il docufilm sarà inserito e presentato all’interno della Prima Edizione del Festival Aurum Cinema 2021, organizzato dalla Baltimore Production per la città di Pescara, nel periodo dal 24 giugno al 3 luglio 2021, al quale saranno presenti importanti personalità internazionali nei settori del Cinema, della Cultura, della Politica, dell’Arte e dello Sport.

Per ogni dubbio o informazione, è possibile contattare il numero 347/3639578. Sito web: www.baltimoreproduction.com