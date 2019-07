Pescara, delegazione di imprenditori cinesi in visita in Comune

PESCARA – Mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 10.30 il Sindaco Carlo Masci riceverà una delegazione di imprenditori cinesi e i rappresentanti della Azienda Saquella 1856 srl per un incontro ufficiale tra gli ospiti rappresentanti dell’azienda SHENGGUILAN FOODS TRADING CO. LTD e le istituzioni locali.

Il Sindaco Carlo Masci incontrerà i sigg Zhang Yanbin, Ma Yuan e Zhang Xiaofei, provenienti dalla città di Nanjin, in Provincia di Jangsu (che con i suoi 8 milioni di abitanti è il secondo polo commerciale della Cina orientale dopo Shanghai), e arrivati a Pescara in rappresentanza di un’azienda che importa prodotti da diversi paesi europei.

All’incontro parteciperanno Enrico Saquella, Presidente della Saquella 1856 srl, Ilaria Saquella, Sale Executive Manager, Camillo Bianco, Export Manager della ditta e l’interprete italo-cinese Fabiola Pescarini. I rappresentanti della SHENGGUILAN FOODS TRADING Co, Ltd, saranno in città per siglare un importante accordo commerciale con la Saquella 1856 srl. e saranno a disposizione della stampa per eventuali domande.