Enrica Panza degli “Shade of blue” in concerto a Montesilvano

Martedì 23 luglio, alle 21.30 il Teatro del Mare ospita la voce calda e ammaliante della cantate tra sonorità jazz, funky, soul-jazz e fusion

MONTESILVANO – Celebri autori internazionali come George Benson, Michael Jackson e Sting riadattati in chiave Modern Jazz e interpretati dalla voce calda e ammaliante di Enrica Panza. “Shade of blue” in concerto domani, martedì 23 luglio ore 21.30, al Teatro del Mare di Montesilvano: la formazione ideata dalla cantante pescarese Enrica Panza proporrà un intrigante itinerario musicale fondendo ritmi e sonorità provenienti dal latin jazz, funky e soul-jazz e fusion. In breve: un repertorio conosciuto ma in veste originale ed innovativa. Ingresso gratuito.

“È un progetto musicale – spiega Enrica Panza, voce ed ideatrice di “Shade of Blue” – che nasce proprio dalla mia necessità di ricreare uno spettacolo che avesse una propria identità nella più totale contaminazione dei generi che, inevitabilmente, le appartengono. Amo la musica contaminata e vissuta senza alcun limite ed identificarmi in un solo genere non mi rappresenterebbe completamente. Nel mio stile – conclude – cerco di conciliare vocalità bianca e musicalità nera”.

Enrica Panza è cantante di estrazione jazzistica, dalla voce ricca di sfumature timbriche che la rendono particolarmente intensa e coinvolgente. Vive e lavora a Parigi dove si è esibita nei più celebri templi del jazz francese vantando collaborazioni con artisti di fama internazionale. La band è nata nel 2010 e oggi gode della collaborazione dei più importanti musicisti del territorio: Daniele Fratini, chitarra ed arrangiamenti, Angelo Trabucco, piano, Manuel Trabucco, sassofono, Nicola Di Camillo, basso, Francesco Santopinto, batteria e Enrica Panza, voce.