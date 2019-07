Amichevole Pescara – Delfino Flacco Porto 8-1: sintesi, tabellino

Battesimo per i biancazzurri ieri a Palena. Doppietta per Di Grazia, in gol Brugman, Marras, Borrelli, Crecco, Ta Bi e Cisco. Piccolo stop per Bunino

PALENA – Primo test per i biancazzurri ieri, domenica 21 luglio, a Palena. Dopo il lavoro solto in mattinata tra carichi modulati in palestra (lavoro funzionale) e campo (esercitazioni tattiche con attenzione particolare alla fase difensiva), la squadra ha disputato una partita amichevole contro il Delfino Flacco Porto presso lo stadio “Degli Angeli”. Assenti Gennaro Scognamiglio (lombalgia), Ledian Memushaj (sciatalgia), Alessandro Bruno (lesione 1 grado vasto intermedio coscia), Antonio Balzano (sofferenza articolare caviglie) e Cristian Galano (risentimento comparto mediale gamba) mentre continuano il loro percorso individuale Hugo Campagnaro e Riccardo Maniero.

SINTESI

Finisce con il risultato di 8-1 il match che potete seguire nel video integrale della partita amichevole. Un incontro che ha potuto fornire ancora poche indicazioni visto che è da appena una settimana che la squadra è al lavoro. La formazioni di partenza vede Farelli tra i pali e nel 4-3-3 troviamo Zappa, Bettalla e Celli in difesa; a centrocampo con Brugman (autore della rete che su rigore procurato da Tumminello, sblocca il match) troviamo Celil e Del Grosso mentre in avanti il neo arrivato Tumminello con Marras e Di Grazia. La prima rete arriva al 6′ quindi dopo tre minuti il raddoppio di Marras. Dopo alcuni interventi di Falso, Ta Bi, tra i più in luce, pesca il tris con uno spunto personale.

Nella ripresa tante sostituzioni in campo e modulo 4-4-2 proposto dal tenico. Va in gol al 10′ Borrelli quindi Di Grazia che ha rilevato Bunino infortunato (lieve distorsione alla caviglia). Gara che inevitavilmente scende di ritmo e dopo la rete di Crecco arriva quella della bandiera di Tine e risultato che si completa con i sigilli di Cisco e ancora Di Grazia, autore dunque di una doppietta.

TABELLINO

Pescara (4–3–3 ): Farelli ( 55′ Sorrentino ); Zappa ( 46′ Vitturini ), Bettella ( 46′ Ciofani ), Celli ( 46′ Marafini ), Del Grosso ( 46′ Elizalde ); Brugman ( Ndiaye ); Ta Bi ( 46′ Ventola ) Busellato ( 46′ Crecco ); Marras ( 46′ Cisco ), Di Grazia ( 46′ Bunino uscito dopo 8′ per un problema alla caviglia ) Tumminello ( 46′ Borrelli ). All. Luciano Zauri

Delfino Flacco Porto (4–2–3–1): Falso; Pesce, Marcelli, Giannini, Marzucco; Sichetti, Silvestri; D’Incecco, Teraschi, Ligocki; Curri. All. Guglielmo Bonati

Arbitro: Cavacini. Assistenti : Carchesio e Giancristofaro

Reti: 6′ Brugman, 9′ Marras, 38′ Ta Bi, 55′ Borrelli, 57′ Di Grazia, 65′ Crecco, 70′ Tine, 76′ Cisco, 79′ Di Grazia

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio