Pescara, danneggiano auto parcheggiate nell’area di risulta: due arresti

PESCARA – La scorsa notte la Polizia di Stato ha arrestato due giovani responsabili di aver danneggiato alcune auto parcheggiate all’interno dell’area di risulta. A seguito di segnalazione al 113, la Squadra Volante ha rintracciato gli autori dell’atto criminoso nei pressi del vicino sottopasso ferroviario.

Anche con l’aiuto delle precise indicazioni fornite da un testimone che ha visto chiaramente gli arrestati, armati di coltello, tagliare gli pneumatici e colpire con calci le auto in sosta, gli agenti giunti sul posto hanno rintracciato e bloccato i responsabili del gesto delittuoso, che sono stati trovati in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di 15 cm con una lama di 7 cm, intrisa nella punta di materiale gommoso. Entrambi sono stati arrestati per il reato di danneggiamento aggravato in concorso e trattenuti nella camera di sicurezza.

Dopo la convalida dell’arresto, uno dei due gravato da numerosi precedenti di polizia, é stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..