Pescara, Commissione Controllo e Garanzia: domani all’odg la pubblica illuminazione

PESCARA – Convocata per domani, mercoledì 14 marzo alle 10 in Comune a Pescara, la Commissione Controllo e Garanzia. All’ordine del giorno la problematica della Pubblica illuminazione sulla quale, a distanza di quattro mesi dalle ultime rassicurazioni della Giunta Alessandrini e dell’amministratore unico di Pescara Energia, Tullio Tonelli, è crollato il buio.

“Il 24 novembre scorso – denuncia il vice presidente della Commissione, Alfredo Cremonese – la nostra iniziativa di convocare la Commissione aveva spinto la maggioranza a prendere atto della situazione in cui verteva e, nostro malgrado verte, la pubblica illuminazione e a trovare delle soluzioni immediate per il benessere dei cittadini. Soluzioni che, seppur discusse sono rimaste sulla carta”.

La sicurezza della città deve essere una delle priorità per chi amministra Pescara e garantire un servizio quale la pubblica illuminazione è il minimo che si possa fare per migliorare la qualità della vita di tutta la cittadinanza: invece da tempo immemore continuiamo a sopportare il buio per le nostre strade a partire dalle vie centrali fino a quelle periferiche.