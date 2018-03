Pescara, tentata rapina: arrestato un 21enne in flagranza di reato

La Polizia di Stato ha arrestato l’uomo,pregiudicato, che presso la Stazione Ferroviaria di Pescara Porta Nuova aveva cercato di rapinare un minore 14 enne

PESCARA – Nella serata di ieri la Polizia di Stato interveniva su segnalazione di un uomo che stava cercando di rapinare un ragazzino di 14 anni, presso la Stazione Ferroviaria di Pescara Porta Nuova. Nelle immediatezze giungevano gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, che accedevano alla stazione mentre il ragazzino veniva rincorso da un uomo camuffato con il cappuccio di una giacca nera. Alla vista dei poliziotti il malfattore, poi identificato per D.A. M. 21enne, pregiudicato, pescarese, si dava alla fuga ma veniva immediatamente raggiunto e bloccato dagli agenti.

I riscontri di polizia permettevano di appurare che il 21enne, malgrado la giovane età, annoverava già numerosi precedenti penali, tra cui recenti arresti per rapina aggravata ai danni di una donna ultrasessantacinquenne e per tentata rapina in un supermercato di Pescara.

Dalle prime ricostruzioni e dalla denuncia presentata la sera stessa dal padre della vittima, è emerso che il malcapitato 14enne era stato avvicinato dal rapinatore che gli aveva chiesto insistentemente dei soldi, nei pressi dei binari ferroviari. Il ragazzo opponeva un rifiuto, e pertanto veniva dapprima minacciato e poi rincorso lungo i binari della stazione. Nella circostanza il “113” veniva immediatamente contattato dai passanti e dalla sua stessa fidanzata, che era in contatto telefonico con lui nel mentre subiva le minacce, e con prontezza contattava la Polizia.

Il rapinatore veniva pertanto arrestato per il reato di tentata rapina e condotto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo odierno.