Pescara, cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per 149 Agenti

PESCARA – Il 16 giugno 2023 alle ore 10,30 a Pescara nella Scuola Controllo del Territorio della Polizia di Stato, sita in via Salara Vecchia 13, al termine della fase residenziale del 220° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, si terrà la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per i 149 Agenti in prova che hanno svolto il corso presso la sede di Pescara. Gli altri centri interessati dalla Cerimonia sono gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato di Abbasanta, Brescia, Piacenza e Spoleto. I frequentatori del C.A.P.S. di Cesena trasferiti a Trieste a seguito dell’alluvione che ha colpito la Romagna, presteranno giuramento alla presenza del Sig. Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Durante la cerimonia sarà assicurata una diretta streaming per gli interventi del Sig. Ministro e del Sig. Capo della Polizia.

