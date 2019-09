Pescara calcio: stop per Balzano, domani l’amichevole con il Morro d’Oro

Oggi ripresa degli allenamenti per i biancAzzurri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Differenziato per Bettella e Crecco

PESCARA – Si è svolta oggi al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo una seduta tecnica e partitella per il gruppo del Pescara. Differenziato e terapie per Davide Bettella (contusione al piede), Luca Crecco (lesione retto femorale); terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sx) e Antonio Balzano (distrazione capsulare). Domani è prevista seduta di allenamento mattutina al #DelfinoTrainingCenter.

Ricordiamo che sempre domani, 5 settembre, si svolgerà presso lo stadio “Comunale” di Morro D’Oro la gara amichevole tra Pescara e la squadra locale del Morro D’Oro con calcio d’inizio alle ore 19:30. L’incasso della partita è destinato al miglioramento dell’impianto sportivo di Morro D’Oro.