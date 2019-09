Biglietti Avellino – Teramo: prezzi e informazioni

In programma sabato 7 settembre alle 20.45 la sfida di campionato. I tifosi biancorossi hanno tempo fino a venerdì alle 19 per acquistare il tagliando

TERAMO – In vista del saturday night del “Partenio – Lombardi“, l’Unione Sportiva Avellino informa che è stata regolarmente avviata la prevendita dei biglietti per assistere all’incontro di campionato tra Avellino e Teramo. I sostenitori biancorossi potranno acquistare il tagliando d’ingresso per il “Settore Ospiti” entro le ore 19 di venerdì 6 settembre, in modalità on-line oppure presso il seguente punto vendita:

“Caffè dell’Olmo“, via Delfico, 56 – Teramo.

Di seguito il profilo tariffario previsto (diritti di prevendita esclusi):

Intero: € 10,00;

Under 10: ingresso libero.

Per la gara in oggetto non è richiesta alcuna tessera di fidelizzazione.

Foto stadio Avellino fonte sito ufficiale Teramo Calcio