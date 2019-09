Pescara Calcio: giovedì amichevole con il Morro d’Oro

Si gioca il 5 settembre alle 19.30 la gara allo stadio Comunale di Morro d’Oro. L’incasso sarà destinato al miglioramento dell’impianto sportivo

PESCARA – Giovedì 5 settembre alle 19.30 allo stadio Comunale di Morro d’Oro si gioca la gara tra il Pescara e la squadra locale del Morro d’Oro. L’amichevole, inizialmente prevista per il giorno 4 si disputerà il giorno dopo. L’ingresso è di 5 euro con vendita tagliandi presso il botteghino dello Stadio Comunale di Morro D’Oro ad un ora dell’inizio della partita, con incasso destinato al miglioramento dell’impianto sportivo di Morro D’Oro.

Reduce dal brillante successo in campionato i biancazzurri contro il Pordenone (video delle azioni salienti) la squadra di Zauri osserverà un turno di sosta per le nazionali. A tal proposito ricordiamo come siano stati convocati con la nazionale Under 21 Azzurra sia Davide Bettella che Marco Tumminello (ieri in gol) per gli impegni del 6 settembre (amichevole Italia – Moldavia a Catania) che per la gara di qualificazione europea Italia – Lussemburgo (in programma il 10 settembre a Castel di Sangro). Anche lo svedese neo acquisto Svante Ingelsson è stato convocato con la sua nazionale Under 21 dove dovrà essere presente dal 3 all’11 settembre.

Il campionato di B per il Delfino tornerà il giorno 15 settembre alle 15 quando affronterà in trasferta il Cosenza attualmente in quint’ultima posizione con all’attivo un pareggio e una sconfitta.