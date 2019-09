“Cento fiori”, il nuovo singolo per i The Young Nope [VIDEO]

La band The Young Nope, ha pubblicato, quasi a distanza di due anni dalla loro ultima uscita discografica, un videoclip dal titolo: “Cento Fiori”, simpaticamente ispirato dal capolavoro del regista romano Sergio Leone: “Il buono, il brutto, il cattivo”. Il video è quasi interamente girato nell’altopiano di Campo Imperatore, già noto agli appassionati del genere “Spaghetti Western” per essere stato lo scenario di alcuni film tra i quali “Lo chiamavano Trinità” e “Continuavano a chiamarlo Trinità”.



Saccomandi (frontman del gruppo) commenta così la nuova uscita: ”siamo felici e molto emozionati. Cento Fiori apre le porte alla distribuzione del nostro nuovo album, interamente prodotto da Marco Pallini (fonico della band). Abbiamo deciso di promuovere da soli il nostro nuovo singolo, non nascondiamo le difficoltà che si celano dietro ad un’uscita discografica, la nostra speranza è quella di poter richiamare l’attenzione di persone nel settore, per aiutarci nell’imminente futuro con la pubblicazione dell’intero disco.

La nostra ultima uscita risale al 2017, abbiamo voglia di farci sentire e di regalare ai nostri fan (e ai tanti che ci supportano) un assaggio del nostro nuovo prodotto (che ha impiegato un lavoro di circa due anni). Omaggiare la nostra terra è più che un dovere, è un onore. Viviamo in un posto bellissimo, che certamente meriterebbe una maggiore valorizzazione. Siamo soddisfatti e vogliamo che il nostro progetto continui a svilupparsi e ad espandersi”.

TESTO DELLA CANZONE

Sei l’ultima cosa

Che volevo avere

Tu ed i tuoi stupidi giochi di potere

Tu sei la mia Croce

La maledizione

Sei solo una stronza, questa è la definizione

Non mi hai mai amato

Mai cercato, mai trovato

Questo è il mio regalo:

Rit.

Ho cento fiori per te

Neri, marci

Ho cento fiori per te,

Neri, marci

Ho cento fiori per te

Sei l’ultima cosa

Che volevo avere

Con te sono appeso a un filo d’argento in mezzo al vuoto

La luce mi acceca

L’ombra mi annega

Tienimi giù, finché puoi

Ma leccami il cuore

Per le mie ultime ore

Rit

Ho cento fiori per te

Neri, marci

Ho cento fiori per te

Neri, marci

Ho cento fiori per te

Ho cento fiori per te

Ho cento fiori per te

Ho cento fiori per