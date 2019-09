Pescara, ripresa degli allenamenti in vista dell’Entella

PESCARA – Sono ripresi questa mattina gli allenamenti per i biancazzurri di mister Luciano Zauri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo in vista del prossimo match di campionato contro la Virtus Entella in programma sabato 21 settembre alle 15. Ricordiamo che sono già disponibili i tagliandi per seguire il match sui circuiti di vendita listicket on-line e punti vendita abilitati. Possibilità di acquisto on-line su pagina ufficiale Pescara Calcio e presso il The Official Store Pescara Calcio situato in via Carducci 69.

Lavoro di attivazione aerobico divisi in due gruppi tra campo e palestra, a seguire esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico tra i pali per i portieri. Percorso differenziato e terapie per Davide Bettella (contusione al piede), Antonio Balzano (distrazione capsulare); terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale), Alessandro Bruno (lesione adduttore dx), Marco Tumminello (sospetta lesione legamentosa), Luca Palmiero (lesione distrattiva collaterale mediale) e Hugo Campagnaro (distorsione anca dx).

Risognanza magnetica per Tumminello e Palmiero prevista questo pomeriggio per verificare le condizioni dei due infortunati durante la gara di ieri contro il Cosenza.

Domani prevista seduta di allenamento pomeridiano presso il Delfino Training Center.

Foto dell’allenamento odierno di Massimo Mucciante, fonte sito ufficial Pescara Calcio