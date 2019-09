Diretta Cosenza – Pescara: dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 15 settembre si gioca Cosenza – Pescara posticipo della 3° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Domenica 15 settembre allo Stadio “Gigi Marulla” si gioca Cosenza – Pescara, posticipo della terza giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 15. La gara sarà diretta da Illuzzi della sezione di Molfetta; assistenti saranno Marchi e Palermo, quarto uomo Natilla.

Il cammino del Pescara nel torneo cadetto è iniziato con una sconfitta allo Stadio Arechi contro la Salernitana e proseguito con la vittoria casalinga contro il Pordenone. Il Cosenza, invece, ha un punto, frutto del pareggio a Crotone mentre ha perso contro la Salernitana.

Saranno ben otto gli ex di partita: Corsi, Schiavi, Kanouté, Bàez e D’Orazio tra i rossoblu e Scognamiglio, Maniero e Palmiero tra le file degli abruzzesi.

Intanto al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo continuano gli allenamenti in vista del match. Nei giorni scorsi lavoro differenziato e terapie per Bettella (contusione al piede), Crecco (lesione retto femorale), Balzano (distrazione capsulare) e Fiorillo (risentimento adduttori); terapie per Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), Celli (distrazione collaterale laterale) e Bruno (lesione adduttore dx).

I biglietti della partita si potranno acquistare online sul sito Vivaticket fino alle ore 19 di sabato 14 settembre. Non è richiesta la tessera del tifoso.

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Dalle 14.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-3-3 per il Cosenza con Perina in porta e difesa formata dal centro da Capela e Idda, con Moreo e Bittante ai lati. In mezzo al campo Pobega, Burrai, Misuraca. Tridente offensivo composto da Carretta, Kanoutè e Baez. Modulo speculare per il Pescara con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Bettella e Scognamiglio e da Masciangelo e Ciofani sulle fasce. A centrocampo Busellato, Palmiero e Memushaj. Tridente offensivo formato da Di Grazia, Tumminello e Galano.

COSENZA (4-3-3): Perina; Moreo, Capela, Idda, Bittante, Monaco, Pierini, Bruccini, Carretta, Kanoutè, Baez. Allenatore: Braglia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Masciangelo, Bettella, Scognamiglio, Ciofani, Busellato, Palmiero, Memushaj, Di Grazia, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri