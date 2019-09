Primavera Pescara, anticipi e posticipi della 3, 4 e 5 giornata

PESCARA – Dopo la sconfitta al fotofinish della squadra di Legrottaglie nell’esordio contro l’Inter a lavoro per preparare i prossimi incontri di campionato. Sono stati diffusi le date e gli orari degli anticipi e posticipi che riguardano il Pescara. Nello specifico nella 3° giornata la squadra biancazzurra tornerà tra le mura amiche domenica 29 settembre per ospitare alle 10.30 la Sampdoria quindi sabato 5 ottobre alle 13 trasferta a Bergamo contro l’Atalanta quindi arriva la Juventus venerdì 18 ottobre alle 14.

Tornando all’ultimo match con l’Inter, il tecnico Legrottaglie ha visto cose buone da parte dei suoi giocatori: “Oggi abbiamo iniziato a capire come funziona questo campionato. Dobbiamo solo dire bravi ai ragazzi e un grande incoraggiamento a fare bene. Peccato aver regalato dei gol stupidi soprattutto in occasione quello decisivo nel finale. Hanno fatto tutto quello che avevamo provato in allenamento, sono stati bene in campo. Al di là del risultato, obiettivo raggiunto”. Ricordiamo il prossimo turno di campionato (sabato 21 settembre ore 15) sarà contro la Lazio, avvesario che ha conquistato la promozione come il Delfino nello stesso girone la scorsa stagione.

Anticipi e posticipi Campionato Primavera1 per i biancazzurri

Pescara – Sampdoria domenica 29 settembre ore 10:30 (3° giornata)

domenica 29 settembre ore 10:30 (3° giornata) Atalanta – Pescara sabato 5 ottobre ore 13:00 (4° giornata)

sabato 5 ottobre ore 13:00 (4° giornata) Pescara – Juventus venerdì 18 ottobre ore 14:00 (5° giornata)