Pescara, borse di studio per studenti delle scuole secondarie superiori

PESCARA – «La Regione Abruzzo ha comunicato che vi sono ancora 445 famiglie che non hanno riscosso le borse di studio di cui al D.Lgs. 63/2017 in riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020». Lo evidenzia il vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione Gianni Santilli, il quale precisa che i beneficiari sono gli studenti delle scuole secondarie superiori che hanno ottenuto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 il rimborso per le spese dei libri di testo e che hanno un Isee fino a 12.000 euro.

La nuova data di scadenza per il ritiro della Borsa di Studio, erogata dal Miur, presso gli Uffici Postali è fissata a sabato 31 luglio 2021.

Tutti i dettagli sono pubblicati come di consueto nella pagina dedicata alle Borse di Studio all’indirizzo: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare direttamente il Servizio sistema educativo integrato refezioni e trasporto al seguente recapito:

tel. 085.4283262; mail: ritrovato.liberata@comune.pescara.it