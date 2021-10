Pescara Basket: stop per Masciopinto, Pucci e Perella

PESCARA – La società Pescara Basket comunica i seguenti aggiornamenti riguardo la situazione infortuni:

LORIS MASCIOPINTO: sofferente di un problema alla spalla destra, che gli ha fatto saltare l’ultimo impegno casalingo con la Teate Basket Chieti, il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni gravi e già nella giornata di ieri, martedì 26 Ottobre, ha ripreso gli allenamenti, svolgendo la prima parte del lavoro in gruppo, per poi svolgere le terapie del caso con lo staff medico biancazzurro.

Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno in vista dell’impegno di sabato 30 Ottobre sul campo dell’Unibasket Lanciano.

DAVIDE PUCCI: costretto ad uscire dal terreno di gioco nel corso del secondo quarto della sfida con la Teate Chieti della scorsa domenica a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, anche in questo caso gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi, con il giocatore che, nella giornata di ieri, si è sottoposto alle cure dello staff medico biancazzurro.

Le sue condizioni, come per Masciopinto, saranno valutate giorno per giorno in vista dell’impegno di sabato 30 Ottobre sul campo dell’Unibasket Lanciano.

MANOLO PERELLA: tempi più lunghi, invece, per Perella, vittima di una brutta distorsione alla caviglia nell’amichevole disputata sabato 16 Ottobre ad Orsogna con l’Unibasket Lanciano. Fortunatamente gli esami strumentali cui è stato immediatamente sottoposto hanno escluso fratture, ma hanno rilevato una distorsione di primo grado, con il giocatore che sta osservando il periodo di riposo previsto, prima della visita di controllo prevista per la prossima settimana che darà indicazioni più precise sui tempi effettivi di recupero, stimati in circa un mese.