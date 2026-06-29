Abruzzo, rischio incendi per il 29 giugno: come comportarsi

REGIONE- Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha comunica to che per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno, é previsto un rischio di incendio medio per leProvince di Chieti, Pescara e l’Aquila;basso per la provincia di Teramp

Come comportarsi

Per evitare un incendio:

• non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l’erba secca;

• non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente spento;

• se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l’erba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba;

• non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile;

• non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.

Quando l’incendio è in corso:

• se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al 1515 per dare l’allarme. Non pensare che altri l’abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l’incendio;

• cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua. Non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga;

• stenditi a terra in un luogo dove non c’è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a salire e in questo modo eviti di respirarlo;

• se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata. Ti porti così in un luogo sicuro;

• l’incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza.