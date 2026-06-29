Grande attesa per il concerto di Pat Metheny a Giulianova

GIULIANOVA – Cresce l’attesa in Abruzzo per il ritorno di Pat Metheny, che il prossimo 7 luglio 2026 porterà all’Arena del Porto Turistico di Giulianova l’unica tappa regionale del suo tour mondiale. Un appuntamento che, già da settimane, sta catalizzando l’attenzione degli appassionati di jazz e dei tanti fan che seguono il chitarrista statunitense da oltre cinquant’anni. La cornice scelta — una venue da appena 2.000 posti — promette un’atmosfera raccolta, quasi confidenziale, in cui la musica potrà respirare senza filtri.

Metheny arriva in Abruzzo con il progetto Side Eye III +, una formula che negli ultimi anni ha ridefinito il suo modo di stare sul palco. Non più solo maestro e band, ma un vero laboratorio creativo in cui giovani talenti e musicisti affermati dialogano con lui in tempo reale. A Giulianova saliranno sul palco Chris Fishman alle tastiere, Jermaine Paul al contrabbasso, Joe Dyson alla batteria e Leonard Patton alla voce e alle percussioni: una formazione agile, capace di muoversi tra improvvisazione, groove e momenti di pura liricità.

La scelta dell’Abruzzo non è casuale. Metheny ha un legame profondo con questa regione, costruito nel tempo attraverso concerti memorabili e incontri che hanno segnato la sua storia artistica. È qui, al Pescara Jazz, che molti anni fa conobbe Pino Daniele, dando vita a una collaborazione rimasta nel cuore del pubblico italiano. L’ultima apparizione abruzzese risale al 2018, e proprio per questo il ritorno del chitarrista assume oggi un valore simbolico: una sorta di abbraccio a un territorio che lo ha sempre accolto con calore.

I biglietti, disponibili su TicketOne con prezzi compresi tra 40,25€ e 63,25€, stanno registrando una forte richiesta, complice anche la natura esclusiva dell’evento. L’Abbazie Summer Festival, che ospita la serata, conferma così la sua vocazione internazionale, portando in Abruzzo artisti capaci di trasformare una notte estiva in un’esperienza culturale di alto livello.

Metheny, vincitore di 20 Grammy Awards, continua a essere un punto di riferimento per chi ama la chitarra e la ricerca sonora. Il suo concerto a Giulianova non sarà soltanto una tappa di un tour, ma un viaggio musicale che attraversa decenni di carriera, innovazione e sperimentazione. Una serata che promette di lasciare il segno, sospesa tra il mare, il vento e quella magia che solo la musica dal vivo sa creare.