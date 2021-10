Il percorso di apprendimento ha l’obiettivo di offrire agli studenti coinvolti un primo contatto con il mondo del lavoro

LANCIANO – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, in collaborazione con l’ITS ACADEMY Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica di Lanciano, di cui Adecco è socia, presentano la seconda edizione del percorso di apprendistato duale di Alta Formazione. Nella prima edizione il percorso di apprendimento ha avuto un grande successo e ha prodotto 23 assunzioni di altrettanti diplomati.

Lo scopo del progetto è offrire agli studenti coinvolti un primo contratto di lavoro subordinato in cui coesistano formazione in aula presso lo stesso Istituto Tecnico Superiore e formazione interna e sul campo direttamente presso l’azienda in cui si svolgerà l’apprendistato. Il percorso partirà il prossimo 29 ottobre, avrà una durata di due anni e formerà Tecnici superiori per l’Automazione e i Sistemi meccatronici – Industria 4.0.

Raffaella Febbo, Head Of Operation Marche, Abruzzo e Molis di Adecco, ha commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi del successo della prima edizione del progetto e molto fiduciosi per il lancio di questo secondo percorso formativo. L’iniziativa rappresenta l’esempio concreto di Work-based learning che, come Adecco, ci ha visto coinvolti sia nel processo di selezione dei partecipanti, con un’attenta fase di orientamento, attraction e varie attività di open day e recruiting day, sia nell’individuazione di numerose aziende sul territorio abruzzese. Continuiamo così con determinazione a introdurre iniziative che siano in grado di permettere ai giovani di accedere a percorsi di formazione, mettendoli nelle condizioni di usufruire di un canale privilegiato per l’ingresso nel mondo del lavoro e cercare così di dare un contributo importante nel contrasto alla disoccupazione giovanile”.

“Siamo particolarmente soddisfatti di far partire questa seconda edizione del progetto – ha commentato Paolo Raschiatore, Presidente della Fondazione ITS ACADEMY – perché significa che la cultura dello strumento di apprendistato di Alta Formazione comincia a far presa tra le aziende anche in Abruzzo; i corsi ITS sono corsi progettati e realizzati con le aziende e per le aziende, con un vero sistema formativo tecnico duale alla tedesca, e garantiscono alti standard formativi e livelli di occupabilità altissimi. Per questo – ha aggiunto – voglio ringraziare ADECCO per la sua capacità di valorizzare le risorse umane, specie i giovani, e di facilitare quel processo di allineamento delle competenze tra domanda e offerta di lavoro di cui tanto ha bisogno il nostro Paese.”

I dettagli del programma del progetto sono stati approfonditi nel corso di un evento di lancio che si è svolto on line con il coinvolgimento delle aziende aderenti al progetto. Oltre alle modalità con cui si è svolto il processo di selezione è stato presentato il programma formativo e pratico dei prossimi due anni.