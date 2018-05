Pescara, arrestato 59enne pluripregiudicato ricercato

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri la Squadra Volante della Questura di Pescara ha rintracciato presso la locale via Tiburtina, all’angolo con la via di Capestrano G.L. 59enne pescarese senza fissa dimora, ricercato in quanto deve scontare la pena definitiva di 1 anno 5 mesi e 2 giorni emessa dal Tribunale di Pescara. Il predetto, il quale era stato condannato per aver commesso numerosi delitti contro il patrimonio, evasione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato pertanto condotto presso la locale casa circondariale.

