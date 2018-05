Pescara Cesena live dalle ore 15, la webcronaca

Dallo stadio Adriatico in tempo reale la sfida salvezza valida per la 39a giornata di campionato. Buon momento dei biancazzurri per possono oggi mettere una serie ipoteca sulla permanenza in Serie B

PESCARA – Oggi pomeriggio alle ore 15, il Pescara scenderà in campo contro il Cesena nell’incontro valevole per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B. La compagine adriatica sta attraversando un buon periodo di forma come dimostrano le due vittorie consecutive contro Spezia in casa e Ternana in trasferta. L’arrivo di Pillon ha dato nuova ninfa alla squadra abruzzese che nelle ultime cinque partite ha raccolto otto punti issandosi al quattordicesimo posto in classifica con 45 punti. Dall’altra parte ci sono i romagnoli che, sabato scorso, hanno ottenuto una vittoria fondamentale sconfiggendo, tra le mura amiche, il Frosinone per 1-0.

In classifica la squadra di Castori occupa la sedicesima posizione con 42 punti, uno in più dalla zona play-out. Ad arbitrare la gara dell’Adriatico sarà il signor Chiffi della sezione di Padova. Sono cinque i precedenti del fischietto veneto con il Delfino ed il bilancio recita una vittoria, due pareggi e due sconfitte. In questo campionato ha arbitrato il Pescara nel match casalingo vinto in rimonta contro l’Avellino per 2-1. Sfida che si preannuncia molto interessante visto anche il punteggio dell’andata quando il Cesena vinse tra le mura amiche per 4-2 contro il Pescara allenato ancora da Zdenek Zeman.

Il tecnico Pillon parlando della sfida odierna ha sottolineato in conferenza stampa che ha grande rispetto del tecnico Castori e che si sono affrontati diverse volte. Si attende una squadra che non giocherà sulla difensiva ma come visto con il Frosinone proverà a pressare alto. Da evitare di concedere contropiedi. Sulla formazione resta qualche dubbio su chi schierare al centro della difesa, resta il ballottaggio tra Coda e Gravillon che ha ben figurato a Terni.

Dall’altra parte Castori ha parlato di maturità della sua squadra da quanto visto a Salerno e che questa è la giusta strada per centrare l’obiettivo della salvezza. Quindi parlando della sfida ha sottolineato la necessità di disputare una gara su ritmi sostenuti e condita di tanta corsa. Una gara dunque complicata visto il valore e lo stato dell’avversario ma si proverà a puntare al successo. Nessuna certezza sulla formazione di partenza che sarà decisa all’ultimo visto che si dovrà attentamente valutare la condizione atletica dei giocatori.

PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Fiorilo; Fiamozzi, Gravillon, Perrotta, Crescenzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

CESENA (4-3-3): Fulignati; Perticone, Suagher, Scognamiglio, Fazzi, Di Noia, Schiavone, Fedele, Kupisz, Jallow, Laribi. Allenatore: Castori