Educazione ambientale, Pescara aderisce alla Rete Eco Schools 2021

PESCARA – Educazione ambientale e gestione ecologica degli edifici scolastici con il pieno coinvolgimento degli studenti nel Programma internazionale Eco-Schools 21. Il sindaco Carlo Masci e il vice Gianni Santilli hanno elaborato le linee direttive nel corso di un incontro in via telematica con tutti i dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale, d’intesa con la dirigente dell’Ambito territoriale scolastico di Pescara Maristella Fortunato e il presidente della Fee Italia Claudio Mazza. L’adesione alla Rete Eco Schools 2021 sarà coordinata e finanziata dal Comune di Pescara di concerto con la Fee Italia al fine di certificare le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico.

Nonostante la distanza e le difficoltà derivanti dall’attuale emergenza sanitaria, a seguito della candidatura della Città di Pescara al progetto “Bandiera Blu 2021”, presentata lo scorso dicembre, le attività di sostegno alla educazione ambientale proseguono così come indicato nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024, approvate dal Consiglio Comunale con la delibera N.90/2019.

«Per noi – così Masci e Santilli – è importante conseguire l’ambito vessillo quale riconoscimento ad un lavoro di squadra di tutte le categorie e istituzioni che operano in questo meraviglioso territorio ed espressione di una politica di gestione eco-orientata. Consapevoli che la combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile. Eco-Schools è un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde. È evidente – concludono sindaco e vicesindaco – che c’è una forte volontà dell’Amministrazione e degli istituti scolastici a mettersi in gioco, a creare la rete “Eco Schools 2021” che permetta di sviluppare nuove conoscenze, competenze e anche emozioni. La città di Pescara dal 2019 ha cambiato passo consapevoli che il messaggio del cambiamento verso un mondo più sostenibile abbia bisogno di un canale di comunicazione e pertanto possiamo farlo con la FEE attraverso i suoi programmi».